Superlega | Balata | “Sono preoccupato | vanno fatte alcune riflessioni”

A me interessano i campionati nazionali, la cultura, la tradizione, la passione, i tifosi. Sono queste le parole di Mauro, presidente della Lega B, a margine del tavolo per la ...A me interessano i campionati nazionali, la cultura, la tradizione, la passione, i tifosi. Sono queste le parole di Mauro, presidente della Lega B, a margine del tavolo per la ...Si è aperto oggi in Figc un tavolo con le leghe professionistiche calcistiche italiane per parlare insieme di riforme del calcio italiano. Il comunicato ...(Lega B) - Si è aperto oggi in Figc un tavolo con le leghe professionistiche calcistiche italiane per parlare insieme di riforme del calcio italiano. Presenti, ...