Supercoppa | Fiorentina; Italiano | ' fieri di giocare questa sfida'

Le parole di Nikola Milenkovic , difensore della Fiorentina , in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa con il Napoli Nikola ... (calcionews24)

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina Domani comincerà ... (spazionapoli)

Fiorentina - in Supercoppa solo con Faraoni. Italiano voleva qualcosa in più sul mercato

Marco Davide Faraoni è nient'altro. Questa la campagna acquisti andata in scena fin qui per la Fiorentina in questa finestra di gennaio.... (calciomercato)