Supercoppa Italiana | ricchi i premi | cifre e guadagni per i club

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Manca sempre meno all’inizio dellain Arabia Saudita: isono triplicati, ecco leDal 18 al 22 gennaio andrà in scena lain Arabia Saudita per concludere l’accordo quadriennale con gli arabi. Il torneo è stato sospeso per due anni a causa del Covid, ma nel 2024 a Riyad ha visto un cambio format oltre a un montetriplicato rispetto alle scorse edizioni. Ma quanto incasseranno i? In totale saranno ben 23 i milioni per le società e 8 di questi andranno alla vincitrice. Invece 6,8 andranno nelle casse della Lega Serie A. Mentre le due semifinaliste perdenti riceveranno 1,6 milioni a testa e, a chiudere, alla seconda classificata ben 5 milioni. A giocarsi il trofeo saranno Inter, Napoli, Lazio ...

“A nome della Serie A volevo rappresentare la nostra soddisfazione per disputare la Supercoppa in Arabia Saudita , siamo arrivati qui per primi e ... (sportface)

I campioni d'Italia, impegnati in Arabia per la, aggiungono un centrocampista alla rosa per provare a dare nuova linfa ad una squadra che in campionato ha faticato molto nel ...Giuffredi aveva anticipato che lui e il presidente avevano incontrato il club arabo per parlare anche di Politano A Riad, per la, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è fotografato con i dirigenti dell'Al - Shabab scrivendo un posto di ringraziamento per l'ospitalità: "Grazie agli amici della ...Farà il suo esordio in Fiorentina-Napoli di domani sera nella semifinale di Supercoppa Italiana la nuova maglia "Magma" dedicata al Vesuvio. La divisa sarà indossata ...A Riad, per la Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è fotografato con i dirigenti dell'Al-Shabab ...