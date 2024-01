Supercoppa Italiana | De Siervo | “Che soddisfazione giocarla in Arabia Saudita | uno dei palcoscenici più importanti”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “A nome della Serie A volevo rappresentare la nostraper disputare lain, siamo arrivati qui per primi e abbiamo decisi di restare anche con questa nuova formula di grande interesse”. Queste le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, in conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale della: “Le squadre che si affronteranno domani sono sicuro il pubblicosaprà apprezzarle perché l’anno scorso Napoli e Fiorentina hanno dato spettacolo. Laè l’occasione per esportare partite ufficiali all’estero, cosa che non è sempre possibile, un modo per portare in giro per il mondo il nostro calcio sul modello di campionati come la ...

La prossima edizione della, in programma in Arabia Saudita tra i prossimi giovedì 18 e lubedì 22 febbraio, sarà un trofeo particolarmente ricco per le partecipanti, che potranno benefiiare dell'innovativa ...Sono le parole, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dicontro il Napoli, del tecnico della Vincenzo Italiano : " Avrei voluto un esterno in più Credo che di questo ...Ecco le sue parole in occasione della Supercoppa: "La Lega ha fatto una buona scelta a far giocare la Supercoppa fuori dall'Italia, anche se i tifosi sono stati penalizzati, perché il calcio italiano ...La prossima edizione della Supercoppa italiana, in programma in Arabia Saudita tra i prossimi giovedì 18 e lubedì 22 febbraio, sarà un trofeo particolarmente ricco per le partecipanti, che potranno ...