Supercoppa Italiana 2024 | Socios mette all’asta i palloni dei gol

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo il grande successo riscontrato nell’ultimo anno, anche in occasione della Ea Sports Fc Supercup.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi idei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l’impegno e la passione che accompagnano ogni partita e i suoi protagonisti. Idelle reti di Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio e della finale, saranno raccolti durante le partite, la loro autenticità sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport e dell’intrattenimento, e saranno integrati con un chip Nfc che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone. A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code ...

dalla Supercoppa Italiana in poi, per l’ Inter è previsto un trittico (a cui possiamo aggiungere altre due gare) per cuori forti . Che potrebbe ... (inter-news)

Michael Kayode è uno dei giocatori che l’Inter potrebbe affrontare in Supercoppa Italiana in caso di finale. Il terzino della Fiorentina, a Radio ... (inter-news)

Per Luis Alberto e la Lazio è un ritorno l'arrivo a Riyad , scatena un déjà vu: il gol del Mago alla Juve nella finale didel 22 dicembre 2019. Assist di Milinkovic , colpo dello ...... la dirigenza biancoceleste al lavoro per trovare un rinforzo a centrocampo: c'è un nuovo nome Come riferito dal Corriere dello Sport, la trasferta di Ryad in vista dellasarà l'...RASSEGNA STAMPA - Vigilia di Supercoppa Italiana. Domani iniziano le Final Four con Napoli-Fiorentina, venerdì sarà la volta di Inter-Lazio. Quattro squadre in gara, solo un trofeo ...