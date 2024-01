Supercoppa Italiana 2024 sarà la più grande produzione televisiva dell’anno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh si appresta ad ospitare lo spettacolo della, che dal 18 al 22 gennaiovedrà Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina affrontarsi in un nuovo format con 4 club finalisti. Tutte e tre le gare della competizione saranno realizzate utilizzando un livello produttivo di assoluta eccellenza e tecnologie di ripresa all’avanguardia. Lega Serie A adotterà, infatti, il massimo standard utilizzato in Campionato, implementato sino a 26 telecamere ed ulteriormente integrato in campo, in particolare dal Licenziatario domestico Mediaset e dal broadcaster sul territorio, per un totale di 36 videocamere. I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a unspettacolo, con riprese coinvolgenti e grafiche interattive, grazie all’impiego di telecamere che montano ottiche cinematografiche, gimbal, tra ...