Supercoppa Italiana 2023 24 | si parte | istruzioni per l’uso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il calcio italiano si avvicina alla prima Final Four della storia della seconda coppa nazionale per importanza. Su modello spagnolo, infatti, la Lega Serie A ha rivoluzionato il format della competizione raddoppiando la presenza delle squadre che si affronteranno in due semifinali che eleggeranno le finaliste che si giocheranno la conquista del trofeo.nza prevista per domani con Napoli-Fiorentina, mentre venerdì si giocherà Inter-Lazio che completerà il quadro dell’ultimo atto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa “rivoluzionaria”/24./24: le squadre e il regolamento (Credit foto – Lega Serie A calcio)Sarà l’Arabia Saudita a ospitare queste tre partite che assegneranno la...

La Supercoppa Italiana EA SPORTS FC si giocherà in Arabia Saudita, in ossequio alla strategia internazionali di allargamento della base di fan della ... (inter-news)

La scelta di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, allargando anche il format a quattro squadre con semifinali e finali in partita ... (europa.today)

l’Inter è sbarcata ieri sera a Riyad , in Arabia Saudita. Venerdì ci sarà la sfida nelle final four di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Una ... (sportface)

La nostra guida per vedere da domani tutte le partite della Supercoppa italiana con Lazio, Fiorentina, Inter e Napoli. Tutto è pronto per la ... (ilcorrieredellacitta)

Lo ha detto a Riyad in Arabia Saudita, dove il suo Napoli si giocherà lacon Fiorentina, Lazio e Inter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già ...Lo ha detto a Riyad in Arabia Saudita, dove il suo Napoli si giochera' lacon Fiorentina, Lazio e Inter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha gia' ...L'agente ed intermediario Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra". Queste le sue parole. E' ...La Fiorentina domani scenderà in campo per la prima semifinale delle final four di Supercoppa Italiana. La squadra allenata da Vincenzo Italiano dovrà fronteggiarsi con il ...