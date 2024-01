Supercoppa | Fiorentina-Napoli a Ryad Italiano ricambia modulo Mazzarri | dubbio Simeone-Raspadori Formazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nonostante lo scetticismo dei tifosi viola, molti dei quali del tutto contrari a questaitaliana d'Arabia, laproverà ad alzare quel trofeo che già fu suo nel 1996, al tempo della doppietta di Batistuta, a San Siro contro il Milan, e al grido, via tv, "Irina te amooo", dedicato alla moglie. L'ostacolo più duro è l'Inter. Ma intanto la truppa didovrà battere il(giovedì, ore 20, a, diretta su Italia 1), squadra che in campionato è dietro L'articolo proviene da Firenze Post.

Marco Davide Faraoni è nient'altro. Questa la campagna acquisti andata in scena fin qui per la Fiorentina in questa finestra di gennaio.... (calciomercato)

Le parole di Nikola Milenkovic , difensore della Fiorentina , in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa con il Napoli Nikola ... (calcionews24)

"E' già una vittoria essere qui, insieme a grandi squadre, siamo fieri e orgogliosi, giocheremo liberi di testa e faremo di tutto per mettere in ... (247.libero)

Domani parte in Arabia Saudita laitaliana nel nuovo format che vedrà impegnate quattro squadre: Inter, Lazio,e Napoli . Tra le personalità che nelle scorse settimane e mesi più si erano esposte contro l'...Cosi' Maurizio Sarri aveva definito la formula della. La Lazio giocherà venerdì la semifinale contro l'Inter, all'indomani di Napoli -. 'E' il segno di un campionato che ha ...È il tema della settimana: la Supercoppa Italiana sta per avere inizio in Arabia Saudita. Da una parte Napoli - Fiorentina, dall'altra Inter - Lazio. Chi alzerà il trofeoFuori casa abbiamo giocato contro Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Atalanta, Lazio… e ci si meraviglia. Leggo critiche anche se pareggiamo con Monza e Udinese, che per monte ingaggi non lottano per ...