Sull’inflazione il disastro del governo è completo | il carrello tricolore è un fallimento e per le famiglie la stangata è da 1 800 euro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La frenata dell’inflazione c’è, ma era ormai inevitabile. Il problema è che laresta, soprattutto per lepiù in difficoltà dal punto di vista economico. Gli ultimi dati dell’Istat confermano il trend attuale, ma anche ildelche si vanta di risultati – come sul– che proprio non si vedono nei dati reali. Qualche numero, prima di tutto: a dicembre ildella spesa è in lieve flessione, con la sua crescita che passa su base tendenziale dal 5,4% al 5,3%. Stesso discorso per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto: dal +4,6% al +4,4%. Nel mese di dicembre 2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività è aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annuale (contro lo 0,7% ...