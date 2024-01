Suicidio assistito | il Veneto boccia la legge Zaia | «Toccasse a me | vorrei poter scegliere»

Non è passata in consiglio regionale del Veneto la proposta di legge di iniziativa popolare "Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale ... (ilgiornale)

Il governatore: 'C'è sentenza della Consulta che lo autorizza'... ha iniziato l'iter per esaminare la proposta di legge di iniziativa popolare 295 "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale almedicalmenteai sensi e per effetto ...Lo spiega il governatore del Veneto Luca Zaia in un'intervista al Corriere della Sera dopo la bocciatura del progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito. Qualcuno secondo il governatore "ha ...La legge avrebbe stabilito un tempo limite per comitato etico e commissione medica di vagliare le richieste, ma i malati potranno comunque continuare ad appellarsi alla sentenza della Consulta ...