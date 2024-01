Suicidio assistito | il no del Veneto e le proposte locali Il diritto al Fine vita c’è ma non basta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Poteva essere la svolta capace di aprire la strada a iniziative simili in altre regioni. Poteva riaccendere il dibattito, almeno quello, sul tema anche in Parlamento, dove giace in polverosi cassetti dimenticati dai più. Invece inla legge di iniziativa popolare sulmedicalmentenon passa. Il cosiddetto ‘’ resta, ancora una volta, fermo al palo. A impedirne l’approvazione è stato il no ai primi due dei 5 articoli complessivi, che richiedevano il via libera della maggioranza assoluta da parte del Consiglio. Il secondo, in particolare, era un articolo fondamentale della legge proposta dall’associazione Luca Coscioni, per cui il presidente Roberto Ciambebetti ha proposto il rinvio in commissione, che è stata poi approvata dall’assemblea. La discussione e il voto hanno ...

Poteva essere la svolta capace di aprire la strada a iniziative simili in altre regioni. Poteva riaccendere il dibattito, almeno ...Il governatore del Veneto ce l'ha con 'chi nega l'evidenza, con gli ipocriti che fingono di non vedere che ilc'è già , ma respingono la necessità di adottare una legge per ...(Adnkronos) – "L'Italia non è un Paese per giovani imprese. Lo dicono i dati. E non è certo una novità, visto che quello del declino dell'imprenditorialità giovanile è un trend che va avanti ormai da ...Zaia si è trovato in minoranza, in Veneto, sulla legge per il suicidio assistito. Il dibattito ha piuttosto rilanciato le cure palliative Una bocciatura netta. Il Veneto non sarà la prima Regione a ...