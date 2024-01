Suicidio assistito | il no del Veneto e le proposte locali Il diritto al Fine vita c' è ma non basta

Poteva essere la svolta capace di aprire la strada a iniziative simili in altre regioni. Poteva riaccendere il dibattito, almeno ...Il governatore del Veneto ce l'ha con 'chi nega l'evidenza, con gli ipocriti che fingono di non vedere che ilc'è già , ma respingono la necessità di adottare una legge per ...Anche il giorno dopo il presidente della Regione Veneto ha insistito su quella che in apertura di seduta del consiglio regionale, in cui si votava su regolamentare i tempi di risposta a eventuali ...Zaia si è trovato in minoranza, in Veneto, sulla legge per il suicidio assistito. Il dibattito ha piuttosto rilanciato le cure palliative Una bocciatura netta. Il Veneto non sarà la prima Regione a ...