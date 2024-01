Sudafrica e Israele | una storia che viene da lontano | Gandhi | Mandela e il massacro dei palestinesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il ricorso alla Corte internazionale di giustizia da parte del governono con l’accusa di genocidio al governo israeliano, in seguito alla mattanza in corso ormai da cento giorni nella Striscia di Gaza,dae precisamente dal parallelismo che lo stesso Nelson– il leaderno che liberò il suo paese dalla segregazione razziale diventandone presidente dopo 27 anni di prigione – stabilì più volte tra la condizione di apartheid della popolazione nera delsottoposta al potere dai bianchi e quello della popolazione palestinese sottoposta all’occupazione israeliana. “L’Onu ha preso una posizione forte contro l’apartheid – diceva il presidenteil 4 dicembre 1997 in occasione della Giornata internazionale di solidarietà ...