Succession | Matthew Macfadyen | Uno spinoff? Altamente improbabile | sarebbe troppo strano

, la saga familiare dei Roy, magnati dell'editoria (HBO, in Italia su Sky), ha vinto sei ... Kieran Culkin e Sarah Snook, e al migliore attore non protagonista,Macfadyen. Altri sei ...Lunedì sera l'ultimo erede dei "Soprano", "", ha vinto tutti gli Emmy che doveva, tra cui quello per Tom.Macfayden, inglese come l'autore della serie, è salito sul palco a ...Primetime Emmy Awards celebrate "Succession," "The Bear," and "Beef" after rescheduling due to Hollywood strikes. Multiple wins despite strong competition from "Last of Us" and "Ted Lasso".Nuovo trionfo per Succession, dopo i Golden Globes. Il cult tv ha vinto 6 Emmy: serie drammatica, attore e attrice protagonisti in una serie drammatica (Kieran Culkin e Sarah Snook), attore non protag ...