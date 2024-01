Stupri a Caivano | scarcerato anche il secondo maggiorenne

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAndrà agli arresti domiciliari in nord Italia ilcoinvolto nelle violenze nei confronti delle due cuginette di. A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord Fabrizio Forte. Stessa decisione era stata presa oltre un mese faper l’altrocoinvolto negli. Dei sette minorenni indagati per gli stessi fatti risalenti alla scorsa estate, solo uno finora è stato. Contro l’attenuazione della misura cautelare emessa nei confronti delsi sono espressi la Procura di Napoli Nord e i legali delle due bimbe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

