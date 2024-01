Studente escluso dalla gita scolastica | il preside risponde alla mamma | “Ha cambiato il voto di una verifica col bianchetto”

...anni recenti da due ricercatrici dell'Università di Ottawa (Canada) che questa volta hanno... come nel caso dellouniversitario che studia per laurearsi. Per questo, la pazienza è "...E non èche vi sia una tappa a Firenze, dove la futura regina ha trascorso tre mesi daper dedicarsi alla storia dell'arte. Salito al trono il 9 settembre 2022, Re Carlo III ha ...La decisione di una scuola media di Lucca di escludere alcuni studenti da una gita scolastica ha scatenato un acceso dibattito. La controversia è emersa grazie all'intervento di una madre, la quale ha ...Con il 2024 si apre una nuova stagione di viaggi internazionali per la famiglia reale britannica. E non si tratta solo di Carlo e Camilla. A quanto scrive Hello, è possibile che in primavera arrivino ...