Stranger Things a rischio boicottaggio | Noah “Will” Schnapp chiarisce su Israele

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha risposto alle critiche online riguardanti il conflitto trae Gaza, affermando di essere contrario all’uccisione di persone innocenti e di aver appreso molto dalle discussioni con amici di origine palestinese. In un video pubblicato su TikTok il 15 gennaio, l’attore diha dichiarato che i fan hanno travisato i suoi pensieri rispetto a ciò in cui crede veramente. Leggi anche: —, STAGIONE 5 INIZIATA: LA FOTO UFFICIALE SVELA TUTTOe il conflitto– Hamas: cosa aveva detto Le polemiche nei confronti disono emerse a novembre, quando è circolato un video in cui l’attore – tra gli Under 30 più influenti di Hollywood ...

L'attore di ha iniziato il video spiegando che voleva solo discutere di tutto quello che sta succedendo online. Infatti il web si è coalizzato contro Schnapp, chiedendo la sua ... Noah Schnapp, star di Stranger Things, si difende dopo gli attacchi ricevuti sui social per le posizioni espresse sulla guerra tra Israele e Hamas.