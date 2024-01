Strage di Viareggio | i familiari | “Sentenza storica | ora è un problema del Paese che riguarda il governo | la premier Meloni parli”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una: così gli avvocati di parte civile deidelle 32 vittime dellaferroviaria didel 29 giugno 2009 commentano l’ultima pronuncia della Cassazione che ha confermato tutte le condanne, anche quelle dei manager che all’epoca erano al vertice delle società di Stato, come sottolinea in una conferenza stampa l’avvocato Gabriele Dalle Luche, che ha seguito tutta la vicenda dalle prime battute dell’inchiesta. Per alcuni di loro la Corte d’appello dovrà ricalcolare la pena in considerazione della rideterminazione delle attenuanti, ma la Suprema Corte ha stabilito la responsabilità penale e civile degli imputati sia italiani che tedeschi. L’associazione dei parenti delle vittime ha fatto il punto sul percorso giudiziario che per le parti civili è finito due sere fa al ...

- L'associazione dei familiari delle vittime del disastro ferroviario, a due giorni dalla sentenza di Cassazione Bis, hanno esposto le loro considerazioni dopo oltre 14 anni di battaglie ......spontaneamente nel carcere di Rebibbia a Roma dopo la condanna definitiva della Corte di Cassazione a 4 anni e 2 mesi di reclusione in ordine alle sue responsabilità nelladidel ...L'ex-ad di Trenitalia, Vincenzo Soprano, è finito in galera per la strage di Viareggio, 32 morti, dopo 5 gradi di giudizio che hanno ribadito le sue responsabilità per quanto avvenuto. "Non è da siste ...Si è presentato al carcere di Rebibbia, a Roma, per costituirsi, Vincenzo Soprano ex ad di Trenitalia dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 4 anni e due mesi nell'ambi ...