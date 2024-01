Stop all’acciaieria | il gruppo industriale vuole querelare o chiedere i danni ai cittadini che hanno firmato la petizione | la rivelazione nel testo del ricorso al Tar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Contro gli ambientalisti, ma anche contro la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. La lettura delal Tar presentato dalDanieli, leader internazionale dell’acciaio, svela quali siano i veri obiettivi dell’iniziativa giudiziaria adottata dopo il diniego alla costruzione di uno stabilimento in riva all’Adriatico. Da una parte la possibilità di avviare denunce per diffamazione o azioni civili per isubiti dallapopolare sottoscritta da 21.974, dall’altra un attacco agli amministratori friulani per essersi piegati alle richiese “di sindaci e territori”, con una decisione “del tutto inaspettata” che ha indotto ilimprenditoriale a cercare nuove soluzioni in altre parti d’Italia. Ilal Tar è stato inoltrato da ...