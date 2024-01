“Sto tornando” Flavio Insinna | l’annuncio dopo L’Eredità | “Ecco cosa farò in televisione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha fatto un annuncio sul suo futuro e ha comunicato una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Finalmente c’è una novità che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta, anche se attualmente il suo pensiero è rivolto allo show Gente di facili costumi. E intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegatopotrebbe succedere nei prossimi mesi. Dunque,ha svelatogli riserverà il suo futuro, sebbene non ci siano ancora delle ufficialità in merito. Ha innanzitutto ammesso che con la Rai ci sono contatti,che gli è stata tolta la conduzione de, affidata a Marco Liorni: “In realtà siamo sempre in contatto, ma senza l’ansia del ‘che me fate fa?’. Non lo chiedevo nemmeno quando avevo 30 ...