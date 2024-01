Stesso stipendio | ma meno tasse | così i deputati europei guadagnano più di quelli italiani

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il prossimo giugno si apriranno le urne delle elezioni europee. La corsa per agguantare uno dei 76 seggi del Parlamento Ue previsti per l'Italia è già iniziata.come quella per piazzare un rappresentante del nostro Paese in uno dei posti chiave di Bruxelles, dalla presidenza della stessa...

Il sindacato SISA proclama uno sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023 per tutto il personale Docente, ... (orizzontescuola)

Il sindacato SISA proclama uno sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023 per tutto il personale Docente, ... (orizzontescuola)

Se il Comune tarda a pagare loai suoi quasi cinquemila dipendenti, tutta l'economia ... aggiusta gli orologi di famiglia, legge, discute con fervore, e accuratamente amministra se. ...Del resto, fu loMusk a vendere parte delle sue partecipazioni nella società, per ...ricco del mondo avrebbe usato il suo predominio nel consiglio di amministrazione per ottenere uno...Un nuovo bonus, non c'era da anni un provvedimento di questo genere. Ben 100 euro in più a tutti i dipendenti che si metteranno ...Cosa significa cessione del quinto Come funziona Ecco una guida dettagliata sul prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.