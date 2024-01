Statale 172 Taranto-Martina Franca | quarta corsia Orimini | sopralluogo congiunto per la verifica dei lavori Pentassuglia e Perrini

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: “Insieme sul cantiere ‘eterno’ della172, la cosiddetta strada dei Trulli, perché il completamento di un’arteria essenziale per il nostro territorio non è una battaglia di sinistra o destra, ma interessa chiunque abbia a cuore il turismo, lo sviluppo economico, ma soprattutto la sicurezza stradale dei propri cittadini. “Per questo motivo stamattina insieme abbiamo voluto fare unper vedere con i nostri occhi se istanno procedendo, così come aveva annunciato l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, secondo il cronoprogramma, dopo l’approvazione della perizia di variante attesa da un anno e notificata all’impresa solo a novembre scorso. Un ritardo che si ripercuote anche sulla consegna deiche slittano a fine agosto, praticamente ...

Tre veicoli coinvolti, una persona (almeno) ferita e trasportata all'ospedale in codice rosso. Incidente sulla stradain territorio di Martina Franca, nei pressi del passaggio a livello. Traffico momentaneamente bloccato ed intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada.