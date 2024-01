Sport in tv oggi mercoledì 17 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)17ci aspetta una giornata ricca di. Inizia il secondo turno agli Australian Open: il primo Slam della stagione di tennis regalerà grande spettacolo sul cemento di Melbourne. Proseguono gli Europei di pallamano maschile e i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda l’hockey prato. Da non perdere nella notte la seconda tappa del Tour Down Under per gli amanti di ciclismo. Per gliinvernali andranno seguiti la prova cronometrata della discesa maschile a Kitzbuehel, il parallelo a squadre di snowboard a Bad Gastein, le qualificazioni dello slopestyle maschile a Laax, il salto con gli sci maschile a Szczyrk. Prosegue la Dakar con la decima tappa. Abbuffata di volley con gli impegni in Champions League di Trento, Piacenza e Civitanova. ...