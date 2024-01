Sport e inclusione | 500 studenti a Roma incontrano “Campioni di Vita”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Loe i suoi valori educativi come strumento di crescita personale. Al Teatro Ghione dipiù di 500provenienti da vari licei della Capitale hanno riempito la platea in occasione della prima tappa di “di”, iniziativa promossa da RG con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il focus è proprio sui giovani, che vengono coinvolti in incontri con iazzurri delle discipline paralimpiche. La risposta dei ragazzi è stata positiva, ma questa non è una novità per i protagonisti dell'evento nato ormai diversi anni fa. “Cosa ha spinto Intesa Sanpaolo a credere nel progetto? La storia. Negli anni '50 con una disabilità si rischiava di finire ai margini della società. Poi nell'anno dei Giochi di1960 nacque ...