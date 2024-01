Sparo Capodanno | tapiro d' oro a Emanuele Pozzolo | Parlerò con i magistrati al momento opportuno

"Dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri" . Sono le parole di Emanuele Pozzolo , il deputato ... (europa.today)

'Quindi il prossimocon il mitra', lo incalza l'inviato di 'Striscia'. 'Non lo so…', taglia corto il deputato, a cui, intanto, è stato revocato il porto d'armi dalla prefettura di ..." Quindi il prossimocon il mitra ", lo incalza l'inviato di Striscia . " Non lo so ", taglia corto il deputato, a cui, intanto, è stato revocato il porto d'armi dalla prefettura di ...La consegna sarà effettuata dalle mani di Valerio Staffelli al deputato di Fratelli d’Italia di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, in merito all’episodio della festa di Capodanno a Rosazza.È stato revocato il porto d'armi al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Il prefetto di Biella: «Comportamento incauto durante i festeggiamenti di Capodanno».