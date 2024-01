Spari contro la serranda di una macelleria | 24enne in carcere per estorsione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ accusato del reato dicon l’aggravante del metodo mafioso, commesso nell’ottobre del 2018 in provincia di Benevento. Inè finito Luca Truocchio, 24 anni, originario di Moiano, che stava scontando gli arresti domiciliari nel comune di Latina a casa di alcuni parenti. Aveva 18 anni quando, insieme ad altri sodali, aveva esploso colpi di pistola verso ladi unadi Moiano, in Valle Caudina, per costringere il titolare a pagare il pizzo. Nel 2018 il giovane fu arrestato insieme ad altre persone nell’ambito dell’operazione denominata “Zeus” con l’accusa di tentatacon l’aggravante del metodo mafioso. Ieri è arrivata la condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi e per questo è stato condotto neldi Latina dai ...