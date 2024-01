Sondaggi elettorali Swg | il centrodestra arretra dello 0 | 8%

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La maggioranza degli italiani è per il terzo mandato del presidente di regione Come poche altre volte è accaduto tutti i partiti delrisultano in calo secondo idi Swg. Fratelli d’Italia scende di due decimali al 29%, mentre la Lega passa dal 9,1% all’8,8%, perdendo ulteriore consenso dopo una fase di relativo successo. Giù anche Forza Italia, anche se solo0,1%, ora è al 7,2%, mentre Noi Moderati passa dall’1,2% all’1%. Ad approfittarne, ma solo in parte, è il Pd, che sale0,3% al 19,4%. È però probabile che questo aumento provenga piuttosto dal calo del Movimento 5 Stelle, che passa dal 16,4% al 16,1%. Bene, invece Verdi e Sinistra, in crescita di due decimali al 3,4%, ma +Europa lascia sul terreno un decimale e si ritrova ora al 2,3%. Al centro ...