Solo per l' intervento finale” Schlein diserta il conclave Pd a Gubbio

(Adnkronos) - “Dal punto di vista imprenditoriale è una grande ricchezza per la città di Roma e non solo. Sapere anche che i dipendenti di Deloitte ... (liberoquotidiano)

“Mi spiace che qualcuno abbia dato une lettura errata, ovvero che la legge discussa in Veneto istituiva il Fine vita . Non istituiva niente, ma ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – ?Dal punto di vista imprenditoriale è una grande ricchezza per la città di Roma e non solo. Sapere anche che i dipendenti di Deloitte ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – “Dal punto di vista imprenditoriale è una grande ricchezza per la città di Roma e non solo. Sapere anche che i dipendenti di ... ()

Shannen Dohertry (da IG) Shannen Doherty , l’indimenticata Brenda Walsh di Beverly Hills, teme di non avere più molto tempo ancora da vivere, in ... ()

"Israele alla sbarragenocidio è una vergogna antisemita". Chirico è una furia 'Il rammarico - ...come memoria storica visto che di questo stiamo parlando. Spero che tutte le istituzioni ...'Abbiamo proposto di garantire all'Ucraina un finanziamento stabile e consistentei prossimi quattro anni. E tutto questo richiede un bilancio Ue aggiornato. Non si trattadell'Ucraina. Si ...Ebbene, stando alle risposte degli intervistati solo il 13 per cento dei tedeschi acquisterebbe ora come ora un'auto elettrica, una percentuale che l'anno scorso, paradossalmente, era un punto ...L’imprenditore Salvatore Musella versava denaro «in maniera sistematica» e «sfacciata» all’ex dirigente nazionale del Pd Nicola Oddati non solo per aiutare l’impresa Cytec a ottenere la concessione ...