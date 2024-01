Software Engineer

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 19/12/2023 SETTORE:ingSEDE DI LAVORO: Perugia Per importante azienda di produzione appartenente al settore metalmeccanico, con sede a Spoleto, siamo alla ricerca di un* . La figura ricercata avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, all’interno di un team multidisciplinare.Si occuperà di modellazione e raccolta dei dati, della creazione di database e della loro gestione e sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei. Requisiti richiesti:– Laurea di primo livello in Ingegneria informatica, telecomunicazioni, elettronica o Diploma tecnico in informatica o elettronica;– conoscenza della lingua inglese;– esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente in aziende del settore automotive;– conoscenza delle architetture e delle funzionalità dei ...

Tatsuya Fujimoto, Chiefdi Panasonic che ha seguito il progetto di integrazione con Fire TV, ha spiegato come il processo sia stato lungo e laborioso. Innanzitutto dal punto di ...... establish technology migration strategies, andcritical device, service & development ... device and service management,data models, interoperability and certification in the ...Sono i ruoli su cui si registra l’aumento più significativo in termini di retribuzioni e opportunità di carriera. Si fa strada anche il data engineer. Le aziende a caccia soprattutto di figure special ...Il settore IT si confermerà tra quelli con il numero di assunzioni più alte, in Italia e nel mondo. C’è un ma: è sempre più difficile trovare persone con le giuste competenze. E questo nonostante stip ...