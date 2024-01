Soccorso Bergoglio | salvato un vescovo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il Papa e gli Stati Uniti ottengono l’esilio del Mandela nicaraguense Monsignor Rolando Álvarez, ildel Nicaragua, resta in Vaticano dopo aver accettato, al terzo tentativo, di lasciare il suo paese. Alvarez ha officiato una Messa domenica sera a Roma con l’altroDaniel Ortega catturato a Natale, Monsignor Isidoro del Carmen Mora. Il prelato di Matagalpa ha presentato lo stesso volto emaciato con cui era apparso nelle mostre televisive organizzate dai suoi carcerieri, un classico delle dittature. Alla stessa funzione religiosa hanno partecipato i 15 sacerdoti e i due seminaristi arrivati da Managua, tra cui l’esorcista Ismael Serrano. “La criminale dittatura sandinista di Daniel Ortega non poteva opporsi al potere di Dio”, ha sottolineato tra le lacrime Monsignor Silvio José Báez durante il suo servizio domenicale nel suo esilio dagli ...

