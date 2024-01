Snowboard | Coppa del Mondo 2023 2024 | Bagozza e Dalmasso secondi nel parallelo a squadre di Bad Gastein

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Danielee Luciachiudono al secondo posto neldi Bad, in Austria, nella prova valida per ladeldi. La coppia azzurra, Italia 3, è stata battuta nella big final dal duo di casa, Austria 1, Andreas Prommegger, classe 1980, e Sabine Schoeffmann, per soli 21 centesimi. Doppia sconfitta in finale per i colori azzurri con Maurizio Bormolini e Elisa Caffont, Italia 1, che si sono visti togliere il terzo posto nell small final dalla coppia tedesca, Germania 1, Baumeister/Hofmeister. L’altra coppia italiana, Italia 2, Edwin e Jasmin Coratti, è stata eliminata ai quarti di finale dal duo austriaco, poi vincitrice in finale, formato Prommegger e ...