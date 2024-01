Sky Cinema e NOW | I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri | Mercoledi 17 Gennaio 2024

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Skyporta ila casa tua. - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, "Idel- Ildei" presenta il 22º film della produzione Sky Original. Un morto in undà il via all'estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe, e un guaio per Pasquali. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "Scent of a Woman - Profumo di donna" ha vinto l'Oscar per Al Pacino e 3 Golden Globe. La trama segue uno studente che accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile. Su Sky ...