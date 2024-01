Skam Italia 6 | le anticipazioni e le novità sulla nuova stagione in arrivo su Netflix

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo una lunga attesa,6 si appresta a fare il suo debutto con i nuovi dieci episodi su, incentrati su Asia. Così come le precedenti stagioni, anche il nuovo capitolo racconterà i tormenti e i drammi tipici dell’adolescenza, a partire dalle vicissitudini di un personaggio. Gli ultimi anni non sono stati semplici per la versione nostrana del franchise norvegese. Per ben due volte, infatti, la serie è stata vicina alla chiusura ma, grazie anche all’affetto dimostrato dal solido fanbase, la serie è riuscita a proseguire. A distanza di un anno e mezzo dal precedente capitolo, dunque,6 si appresta a fare il suo debutto su. Tutto su “6” (Press Office) – ...