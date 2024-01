Siria vs Australia – probabili formazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per la seconda volta consecutiva in Coppa d’Asia,si incontreranno nella fase a gironi della competizione, giovedì 18 gennaio allo stadio Jassim Bin Hamad. I Socceroos sono in testa al Gruppo B con tre punti grazie al 2-0 sull’India nella prima giornata, mentre ini hanno pareggiato 0-0 con l’Uzbekistan. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer la terza volta in questo secolo, laha evitato la sconfitta nella partita inaugurale del gruppo di Coppa d’Asia, mantenendo un bilancio pulito nella prima partita di questo torneo. Hector Cuper ha la reputazione di essere un tattico provetto e ...

Assieme a, Canada, Olanda e Bahrein, USA e Gran Bretagna giovedì scorso avevano così ...in Iraq non sembrano voler cessare gli attacchi alle basi militari americane in questo paese e in... il secondo marcatore più prolifico nella storia del calcio per nazionali dopo Cristiano Ronaldo), ma capitata in un girone ostico cone Uzbekistan. Proprio l' Uzbekistan , seppur ...Dopo l’antipasto di ieri, oggi iniziano veramente i gironi di Coppa d’Asia con tre gare. Nel girone dei padroni di casa del Qatar vincenti ieri, Cina e Tagikistan non si fanno male. Nel gruppo B ...Comincia col piede giusto l’avventura in Coppa d’Asia dell’Australia, che domina l’India in lungo e in largo, vincendo 2-0. Allo stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyan, i Socceroos soffocano un’India che c ...