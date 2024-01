Sinner vola al terzo turno degli Australian Open

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikavanza agevolmente aldell’, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, supera il 23enne olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-2 in un’ora e 45 minuti. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

De Jong travolto con un triplice 6 - 2 Jannikavanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, supera il ...Novak Djokovic vince la sua 91partita in carriera a Melbourne eal 3° turno degli Australian Open , ma che fatica. Il n°1 del mondo e dieci volte campione, ...open Un argentino per: al 3° ...Il 22enne altoatesino, quarta testa di serie, non ha mai sofferto il match contro l'olandese Jesper de Jong. Gara chiusa in appena un'ora e 43 ...Nella notte tra martedì e mercoledì ha vinto agevolmente Jannik Sinner, che ha sconfitto con molta facilità ... Continua la favola di Flavio Cobolli invece, che batte anche Kotov per 3-1 e vola al ...