Sinner resta cauto | “Sensibilità di mano cresciuta | ma slice da migliorare Con Baez sarà impegnativa”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pzione convincente di Janniknel secondo turno degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha nettamente sconfitto l’olandese Jesper De Jong (n.161 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2 6-2. Partita che si è tenuta in condizioni indoor alla Margaret Cour Arena di Melbourne, per la pioggia nella mattinata australiana, eha sicuramente un po’ giovato anche di ciò nell’esprimersi al meglio contro comunque un tennista di livello inferiore. “Ho sentito la palla piuttosto bene e oggi soprattutto con il rovescio sono riuscito a spingere come volevo. Anche il servizio ha funzionato. Non era semplice, perché se si legge il punteggio sembra sia stato tutto facile. Lui è un ottimo giocatore, ha fatto un buon torneo e vedremo cosa farà. E’ un bravo ragazzo e una brava persona. Ci sono alcune cose che posso ...