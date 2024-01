Sinner | prossima partita agli Australian Open | chi sfida | data | orario e dove vederla

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)adessoSebastian Baez al terzo turno degli. L'asticella si alza per Jannik, che ha sconfitto senza troppi problemi gli olandesi Van De Zandschulp e De Jong in tre set nei ...

In attesa di affrontare questa sera Novak Djokovic al Pala Alpitour di Torino, Jannik Sinner conosce già il nome dell’avversario che dovrà sfidare ... (oasport)

In attesa di affrontare questa sera Novak Djokovic al Pala Alpitour di Torino, Jannik Sinner conosce già il nome dell’ avversario che dovrà sfidare ... (oasport)

Si avvicina molto il debutto di Jannik Sinner nel 2024 , anche se non sarà ancora aria di match ufficiali. Questo perché è il Kooyong Classic a dare ... (oasport)

Si avvicina molto il debutto di Jannik Sinner nel 2024 , anche se non sarà ancora aria di match ufficiali. Questo perché è il Kooyong Classic a dare ... (oasport)

Quando rivedremo Jannik Sinner in campo a Melbourne? L’altoatesino (n.4 del mondo) ha esordito bene contro l’olandese Botic van de Zandschulp, ... (oasport)

Trae Baez c'è solo un precedente, ed è ha favore dell'italiano che ha vinto 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2 al Rolex Shanghai Masters del 2023.Naviga a vele spiegate Jannikin questo suo inizio di Australian Open 2024. Il tennista altoatesino impiega meno di 1h e 45 ...palla break all'avversario e faticando poco in vista della...Inizieranno venerdì 19 gennaio gli incontri del terzo turno dei tabelloni di singolare degli Australian Open 2024 di tennis, che prevedono i primi incroci tra i tennisti inseriti tra le 32 teste di se ...Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, sarebbe vicino all'Inter a parametro zero per la prossima stagione: ...