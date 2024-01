Sinner | altro show fuori dal campo | ' Vorrei il fisico da Baywatch | ma'

Sinner , stavolta non c’è stato niente da fare: ha vinto Nole. Adesso è chiaro che per batterlo ci vuole ben altro . Cestisti, attaccanti, ginnaste, ... (ilveggente)

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio. Sarà questa la data in cui vedremo in azione Jannik Sinner negli Australian Open 2024. Sul ... (oasport)

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner e Matteo Arnaldi . altro forfait per Matteo Berrettini , ko al terzo set Lucia Bronzetti. Queste le ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner e Matteo Arnaldi . altro forfait per Matteo Berrettini , ko al terzo set Lucia Bronzetti. Queste ... (ildenaro)

Cosa fanel tempo libero Si allena. Lo ha rivelato Jannik nell'intervista a caldo in campo dopo la vittoria piuttosto facile con l'olandese Jesper De Jong al secondo turno degli Australian Open. Ora ...Non sbaglia, Jannik, ma l'Italia agli Australian Open scopre anche un grandissimo Cobolli. Il fenomeno di San Candido, numero 4 del ranking Atp e indiscusso uomo - copertina del tennis azzurro, avanza al terzo ...Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne ...L'ex numero 70 Atp a tutto campo: "Jannik può vincere quattro o cinque Slam perché sa accettare di giocare a volte male. Io lavoro ...