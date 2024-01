Sinner al terzo turno dell’Australian Open | de Jong travolto in 3 set

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikaldel tabellone del singolare maschile2024, il primo torneo stagionale dello Slam. Nel match valido per il secondo, oggi 17 gennaio 2024, il numero 4 del mondo batte agevolmente per 6-2, 6-2, 6-2 l’olandese Jesper de, proveniente dalle qualificazioni, in 1h43?. Il 22enne italiano attende il vincente della sfida tra il colombiano Daniel Galan e l’argentino Sebastian Baez, numero 26 del tabellone. L’azzurro apre il programma della giornata sul campo della Margaret Court Arena archivia la pratica contro desenza dover forzare i colpi e senza doversi spremere.si appoggia a 6 ace e rispetto al primoalza la percentuale di prime ...

Naviga a vele spiegate Jannik Sinner in questo suo inizio di Australian Open 2024 . Il tennista altoatesino impiega meno di 1h e 45? di gioco per ... (sportface)

Jannikalturno del tabellone del singolare maschile dell'Australian Open 2024, il primo torneo stagionale dello Slam. Nel match valido per il secondo turno, oggi 17 gennaio 2024, il numero 4 ...Jannickvola alturno degli Australian Open di tennis. Il 22enne altoatesino numero 4 al mondo ha battuto con un netto 6 - 2 6 - 2 6 - 2 il 23enne nederlandese Jesper de Jong (n.161).ora ...Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il ...Melbourne, 17 gen. - (Adnkronos) - Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbour ...