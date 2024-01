Sinner al terzo turno dell’Australian Open | de Jong travolto in 3 set

Jannik Sinner viaggia come un treno ad alta velocità: in meno di un’ora e tre quarti l’altoatesino si è sbarazzato di Jesper de Jong per ... (oasport)

Jannik Sinner viaggia come un treno ad alta velocità: in meno di un’ora e tre quarti l’altoatesino si è sbarazzato di Jesper de Jong per ... (oasport)

Ma sul 5 pari Cahill e Vagnozzi hanno chiesto adi cambiare posizione in fase di risposta e ... Poi c'è stato quell'unico mini - blackout di Jannik all'inizio delset ma si è anche ripreso ...Chi invece si appresta ad inaugurare il secondo turno da record per gli italiani è Jannik, ... Tra i due non ci sono precedenti e in caso di successo l'altoatesino alturno incontrerebbe ...Jannik Sinner viaggia come un treno ad alta velocità: in meno di un'ora e tre quarti l'altoatesino si è sbarazzato di Jesper de Jong per qualificarsi al terzo turno degli Australian Open. Una prestazi ...Al terzo turno affronterà il vincente del match tra Galan e Baez. Un allenamento e poco più. Possiamo riassumerla così la partita mattutina di Jannik Sinner, che stende il qualificato olandese Jesper ...