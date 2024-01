Silvia Sala | “Per le mie opere lascio piena libertà interpretativa”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è nata a Bergamo il 20 aprile del 1967. Si forma alla Scuola Sant’Elembardo di Milano e frequentando i laboratori degli artisti S. Morelli, Togo e S. Mantani, e Grafica di Via Sette Dolori di Matera; segue inoltre i corsi tenuti da H. Saunier sul metodo Hayter. Avvia la sua attività incisoria nel 2000 praticando prevalentemente le tecniche dell’acquaforte, ceramolle e puntasecca, e realizzando oltre 60 matrici, di cui 42 nell’ultimo quinquennio. Le suesi ispirano a vari temi, fra i quali il tema del viaggio, del tempo e del volo. Stampa in proprio e presso la Stamperia Boccafogli di Milano. Nel 2013 ha allestito a Gorgonzola (MI) la mostra bipersonale Me Personal: anime a confronto. Dal 2008 ha partecipato a oltre 10 esposizioni collettive, alcune delle quali tenute presso: Musée de L’Imprimerie, Lione (F) 2010; ...