Sicurezza sul lavoro | i Carabinieri sanzionano due attività commerciali

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Giugliano idella locale compagnia insieme al Nil (Nucleo Ispettorato del) di Napoli sono stati impegnati in un controllo a largo raggio volto allasui luoghi di. Durante le operazioni i militari hanno sanzionato il titolare di un bar. Due i lavoratori in nero trovati nel locale. Analoga sorte per l’amministratore unico di un altro bar. In quel locale ihanno trovato, invece, un dipendente mai assunto regolarmente. Per entrambe leè stato adottato il provvedimento di sospensione. Le sanzioni raggiungono complessivamente i 18.500 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

