Si avvicina il Carnevale di Venezia | appuntamenti storici e novità

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilè una delle festività più attese in Italia, con eventi che si svolgono in molte città del nostro paese.resta la città regina delcon le migliaia di persone in maschere che si danno appuntamento ogni anno per sfoggiare i loro costumi di straordinaria bellezza...

Essa non è né comica né tragica, ma è, al di sotto delquotidiano, quella sostanza neutra,... ed è ciò che loal suo popolo. Cogliendo e restituendo questo, Martone firma uno dei ......più rinomato della Puglia e uno dei più antichi al mondo, è in lizza per essere riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell'Unesco insieme ad altri storici carnevali italiani. Si...Una tradizione che nella città scaligera risale fin dalla fine del 1400. Una consuetudine molto amata da grandi e piccoli. Coinvolge 28 comitati cittadini con votazioni, investiture e incoronazioni ...Si avvicina il momento del calcio di inizio del Guinness Sei Nazioni 2024. In vista dell’esordio nel torneo, in programma sabato 3 febbraio all’Olimpico contro l’Inghilterra, la Nazionale italiana si ...