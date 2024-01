SHEIN VARSITIE | l’energia scende in campo!

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una selezione di capi cool e comfortable per affrontare il nuovo anno con una marcia in più! Allenarsi non è mai stato così semplice e alla moda grazie a, linea ispirata all’universo del tennis composta da capi dalle linee essenziali e contemporanee che offrono libertà nel movimento. Tennis jacket, leggins, tank top e set coordinati, dai colori chiari e da linee pulite, per tutte quelle ragazze che non rinunciano mai allo stile, neanche durante lo sport.re in campo con la propria racchetta non è mai stato così fashion! La collezione è disponibile sul sito dia questo LINK, nella categoria. L'articolo proviene da 361 Magazine.