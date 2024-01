She-Hulk verrà rinnovato per una seconda stagione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Come mai non ci sono ancora notizie riguardo l’uscita delladi She-? Beh, non sarà bella la news che vi daremo, perché per ora non ci sono nuovi episodi all’orizzonte per la serie tv comica targata Marvel Studios. La sconfortante notizia è stata condivisa da Tatiana Maslany durante un’intervista a Codenames Live!, dove ha rilasciato informazioni tutt’altro che buone sul futuro della serie. Nonostante She-abbia avuto un discreto tasso di gradimento, (siamo circa al 77% su Rotten Tomatoes), ha ricevuto poca risposta riguardo una buona parte del pubblico. Pare che alcuni fan Marvel abbiano avuto problemi con l’uso della CGI e altri sono stati infastiditi dal fatto che la serie fosse “troppo femminista”. In ogni caso, questo potrebbe aver portato a numeri non proprio impressionanti per la ...