Shannen Doherty sta preparando il suo funerale | “Non voglio quelle persone tra gli invitati”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), star di Beverly Hills, 90210, ha parlato di come stail suodurante una puntata del suo podcast Let’s be clear. Durante la puntata del podcastha conversato del suocon l’amico Chris Cortazzo, che è anche l’esecutore testamentario dell’attrice 52enne. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando”, ha specificato, aggiungendo che vuole che il suodiventi una “festa dell’amore” a cui partecipino pochi, quelli a cui lei vuole più bene., che dal 2015 lotta contro un cancro al seno al quarto ...

Chiunque abbia avuto la fortuna di avere un’infanzia anni 90, non potrà non ricordare Shannen Doherty , la magica Prue Halliwell di Streghe e Brenda ... (ildifforme)

IT: 'Sto organizzando il mio funerale'. Che malattia ha l'attrice Giovanni Terzi, come si chiama la malattia del marito di Simona VenturaSta bene ma, soprattutto, tornerà a camminare come si deve •, la Brenda di Beverly Hills 90210, sta morendo. Il cancro al seno che la tormenta dal 2015 s'è diffuso alle ossa. L'...Shannen Doherty, l'attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno e nel suo podcast 'Let's be clear' racconta l'evolversi della malattia, sottolineando di non aver inten ...L'attrice Shannen Doherty, che lotta contro il cancro dal 2015, ha svelato che sta organizzando il suo ultimo addio. Il video di Amica.it ...