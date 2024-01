Sgomberato dai migranti l' ex Hotel Splendid a Ventimiglia | il Sindaco Di Muro | Lotta al degrado

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2024 “Un altro passo avanti nellaale ai fenomeni di microcriminalità: oggi abbiamo chiuso, spero definitivamente, gli accessi all'exdi Via Roma, occupato abusivamente da immigrati irregolari e potenziale pericolo per la salute pubblica. Porte e finestre sono state chiuse su iniziativa di questa Amministrazione dopo una serie di atti di inottemperanza alle varie ordinanze di chiusura e/o messa in sicurezza dello stabile. Un'azione forte, ma necessaria per ridare ad ogni angolo della città il decoro che merita. Ringrazio l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto questa mattina!”, il commento deldiFlavio Di. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

E' statoe sono stati chiusi gli accessi all'ex hotel Splendid di via Roma a Ventimiglia , una struttura che era stata occupata abusivamentemigrati. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.MASSA - La Polizia Municipale ha eseguito in giornata lo sgombero dello spazio comunale, gestito da Erp, e occupato abusivamenteCarcE’ partita oggi una vasta operazione di sgombero e di bonifica e dell’area abbandonata della ex città del rugby di Spinaceto, nel quadrante sud di Roma, per recuperare e riaffidare il complesso al ...Non ci sono alternative allo sgombero degli occupanti abusivi da alloggi comunali che in passato erano destinati ai custodi delle strutture pubbliche. Lo dice l'assessore al ...