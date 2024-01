“Sfidare il capitalismo” di Bernie Sanders manifesto politico per la sinistra del XXI secolo

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Dicono che più s’invecchia e più si diventa conservatori. Be’, non è il mio caso. Io più invecchio e meno sopporto il sistema übercapitalista sotto cui viviamo, e più nutro il desiderio di assistere a veri cambiamenti”. A parlare è, autore di un saggio dal titolo significativo, “il”, pubblicato da Fazi editore, nelle librerie dal prossimo 30 gennaio. Si tratta di un’appassionata denuncia dell’oligarchia capitalista, ma soprattutto di unper ladel XXI, già bestseller secondo il New York Times. Come possiamo accettare un sistema economico -chiede- che rende i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? Come possiamo accettare un ...