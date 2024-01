Sessismo allo stato puro De Girolamo s' infuria Con chi se la prende

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Attaccata su un giornale online per i vestiti che indossa nello studio televisivo di "Avanti Popolo". Nunzia Denon ci sta e risponde per le rime a un articolo che sa tanto di attacco sessista. La conduttrice affida la sua replica a un post Instagram in cui risponde per le rime a gravissimi attacchi gratuiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De(@nunzia.de) "Stamattina un giornale, online, scrive che la ...

«Se si è donna , in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai ... (iodonna)

