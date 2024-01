Serie A | un turno di squalifica per Palladino e Inzaghi | ecco quali partite saltano

Si tratta di Bellusci (Ascoli), Benedetti (Sampdoria), Stulac (Palermo), Bianco (Reggiana), Branca (Cittadella). MILANO - Sono cinque , tutti per un ... (247.libero)

Si è conclusa a Zagabria , in Croazia, la prima tappa delle Ranking Series di Lotta , utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei ... (oasport)

Calcio : Serie A - un turno squalifica a Mourinho

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una giornata l'allenatore della Roma José Mourinho per "avere, al 49° ... (liberoquotidiano)